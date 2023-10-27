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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Баварии» летом отказались от кандидатуры Гирасси

27 Октября 2023 • 11:17 Комментировать
Штутгарт
...
Хоффенхайм
Через 18 ч. 26 мин.

Мюнхенская «Бавария» минувшим летом рассматривала вариант с приобретением нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси. По информации от инсайдера Кристиана Фалька, руководство «красной машины» отказалось от кандидатуры форварда «швабов», так как хотело пригласить в команду не только первоклассного бомбардира, а и опытного лидера.

Напомним, новым нападающий «Баварии» в итоге стал Гарри Кейн, который перебрался из лондонского «Тоттенхэма» за сумму свыше 100 миллионов евро.

На счету Гирасси сейчас 14 голов и ассист в 8 матчах Бундеслиги, что делает его лучшим бомбардиром турнира. Кейн за этот же отрезок сумел отметиться 9 голами и 4 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серу Гирасси Штутгарт ещё теги

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