В «Баварии» летом отказались от кандидатуры Гирасси

Мюнхенская «Бавария» минувшим летом рассматривала вариант с приобретением нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси. По информации от инсайдера Кристиана Фалька, руководство «красной машины» отказалось от кандидатуры форварда «швабов», так как хотело пригласить в команду не только первоклассного бомбардира, а и опытного лидера.

Напомним, новым нападающий «Баварии» в итоге стал Гарри Кейн, который перебрался из лондонского «Тоттенхэма» за сумму свыше 100 миллионов евро.

На счету Гирасси сейчас 14 голов и ассист в 8 матчах Бундеслиги, что делает его лучшим бомбардиром турнира. Кейн за этот же отрезок сумел отметиться 9 голами и 4 результативными передачами.