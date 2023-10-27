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Рибери: «В какой-то момент мы с Роббеном были лучше, чем Месси и Роналду»

27 Октября 2023 • 08:48 Комментировать

Экс-полузащитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Франк Рибери вспомнил о своей связке с нидерландцем Арьеном Роббеном. Они вместе играли за немецкий гранд на протяжении десяти лет.

«Я считаю, что в какой-то момент мы с Арьеном были лучше, чем Роналду и Месси. Но они принимали участие в «эль класико», к их игре было больше внимания зрителей. Возможно, это наложило свой отпечаток», - передает слова Рибери Football Tweet.

Франк защищал цвета мюнхенского коллектива с 2007 по 2019 год. В составе национальной сборной Франции Рибери провел 81 поединок, записав на свой счет 16 забитых мячей.

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Бавария Арьен Роббен Франк Рибери ещё теги
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