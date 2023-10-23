​Тухель: «Мы ещё не закончили адаптацию»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель сказал несколько слов об уровне готовности команды на текущий момент.

«Я пока не на 100% доволен тем, как мы играем в этом сезоне. Мы по-прежнему успешны, и мы ищем способы выигрывать матчи, но нам ещё есть куда совершенствоваться. По моему мнению, мы ещё не закончили адаптацию», - слова Тухеля приводятся на сайте УЕФА.

Ближайший матч «Бавария» проведёт во вторник, 24 октября, – против «Галатасарая» на выезде в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Напомним, что Томас Тухель возглавил «Баварию» весной.