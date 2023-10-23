​Тухель высказался о давлении в «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о давлении в мюнхенском клубе.

«Когда ты чувствуешь давление, ты знаешь, что находишься в клубе, который хочет побеждать, где победа является частью философии команды. Мы сами создаём большое давление. Я тоже это делаю. Мы всегда хотим провести идеальную тренировку, идеальную тренировочную неделю, идеальную игру.

Ожидания чрезвычайно высоки. В «Баварии ждут побед, красивого футбола и много голов. Иногда у тебя не получается, но давление является частью игры», - сказал Тухель пресс-службе УЕФА.

В настоящий момент Томас Тухель готовит «Баварию» к матчу Лиги чемпионов против «Галатасарая».