​«Он станет ещё лучше»: Тухель ждёт большего от Кейна

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о форварде Гарри Кейне, который пополнил состав команды летом.

«Он более чем талантлив, он игрок мирового уровня. У него есть талант, способности, аура, индивидуальность, скромность, любовь и преданность игре. Мы убедили капитана сборной Англии покинуть Англию, и я думаю, что какое-то время мы можем аплодировать себе за это. Он очень важный игрок. Гарри отлично стартовал, и он станет ещё лучше, когда проведёт больше тренировок, и когда приедет его семья. Когда он почувствует себя как дома, мы увидим весь его потенциал», - сказал Тухель в интервью УЕФА.