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«Манчестер Сити» ищет возможность провернуть трансфер Мусиалы

23 Октября 2023 • 10:44 Комментировать
Бавария
...
Дармштадт
28.10 16:30

Чемпион Англии «Манчестер Сити» намерен приложить серьёзные усилия для того, чтобы провернуть трансфер полузащитника мюнхенской «Баварии» Джамала Мусиалы. По информации от Football Insider, «горожане» ищут возможность осуществить сделку.

«Манчестер Сити» является далеко не единственным клубом, который хотел бы приобрести Мусиалу. Возможность заполучить Джамала также рассматривает «Ливерпуль», чей тренер Юрген Клопп восхищён качествами немца.

Мусиала недавно заморозил переговоры по новому контракту с «Баварией». Контракт полузащитника с мюнхенцами истекает летом 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Джамал Мусиала
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