Горецка надеется вернуться в строй к матчу против «Боруссии» Дортмунд

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка надеется вернуться в строй к матчу против дортмундской «Боруссии» в Бундеслиге, который состоится 4 ноября. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Максимилиан Кох.

Напомним, Горецка ранее выбыл из строя из-за перелома руки. Медицинский штаб «Баварии» ранее предполагал, что возвращение футболиста состоится не ранее, чем через три недели. Тем не менее, сам Леон надеется вернуться на поле пораньше и принять участие в матче с «Боруссией».

В этом сезоне Горецка провёл восемь матчей в чемпионате Германии, где отметился двумя голами и результативной передачей.