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Тренер «РБ Лейпцига» оценил победу над «Дармштадтом»

23 Октября 2023 • 08:22 Комментировать

Наставник «РБ Лейпцига» Марко Розе поделился мнением о победе над «Дармштадтом» (3:1) в матче восьмого тура немецкой Бундеслиги.

«Все в команде довольны результатом. Это была непростая игра. Теперь нам нужно поработать над некоторыми вещами, чтобы улучшить свою игру в следующих матчах. Хочу пожелать сопернику успехов в дальнейшем, они неплохо сыграли против нас», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

Добавим, что по итогам восьми проведенных туров команда из Лейпцига набрала 17 баллов и располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Марко Розе
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