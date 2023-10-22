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​«Бавария» потеряла Горецку из-за перелома

22 Октября 2023 • 20:57 Комментировать

Полузащитник Леон Горецка оказался в лазарете «Баварии» с переломом руки. Травму футболист получил в субботнем матче Бундеслиги против «Майнца». В воскресенье Горецка перенёс операцию, и теперь он пропустит несколько матчей команды. Об этом сообщается на клубном сайте мюнхенцев.

Напомним, что «Бавария» обыграла «Майнц» со счётом 3:1. Теперь команда Томаса Тухеля готовится к матчу Лиги чемпионов против «Галатасарая», который пройдёт 24 октября.

Леон Горецка в 12 матчах сезона 2023/2024 записал на свой счёт два гола и два результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Леон Горецка
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