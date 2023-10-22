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«Аугсбург» забил 5 мячей в ворота «Хайденхайма»

22 Октября 2023 • 20:36 Комментировать
Хайденхайм
2:5
Аугсбург

Середняки Бундеслиги «Хайденхайм» и «Аугсбург» результативно закрыли программу восьмого тура. В середине первого тайма хозяева провели две подряд результативные атаки, комбинации завершили Тим Кляйндинст и Ян-Никлас Бесте. На это соперник ответил меткими ударами Филлипа Титца с лета, Мадса Педерсена и Эрмедина Демировича, которому осталось поразить пустой угол ворот - 2:3. В середине второго тайма Феликс Удуохаи снял все вопросы - 2:4. Перед финальным свистком еще был пенальти - 2:5.

«Аугсбург» поднялся на 10-е место и на очко опережает противника.

Протокол игры  
Хайденхайм2:5Аугсбург
(1:0) Кляйндинст Тим17'  
(2:0) Бесте Ян-Никлас18'  
  29'Титц Филлип (2:1)
  41'Педерсен Мадс (2:2)
  42'Демирович Эрмедин (2:3)
  64'Удуохаи Феликс (2:4)
  88'Реджбекай Элвис (2:5)
Мюллер КевинХактаб Траоре Омар 70' (Буш Марнон ( 70') Майнка ПатрикЗирслебен Тим  90'Фёренбах ЙонасМалони ЛеннардДинкчи Эрен 82' (Пик Флориан ( 82') Томалла Денис 71' (Пирингер Марвин ( 71') Бек Адриан  51' 55' (Сесса Кевин ( 55') Бесте Ян-НикласКляйндинст Тим  31' 70' (Шиммер Штефан ( 70')
Запасные: Келлер ТомасАйхер ВитусШёппнер ЯнТоеркауф Норман
Дамен ФиннГумни РобертГоувелеув ДжеффриУдуохаи ФеликсПедерсен Мадс  45'Йенсен Фредрик 70' (Энгельс Арне ( 70') Реджбекай ЭлвисДорш Никлас 80' (Брайтхаупт Тим ( 80') Демирович ЭрмединМихель Свен 62' (Иаго Лопес ( 62') Титц Филлип 80' (Бауэр Максимилиан ( 80'  83')
Запасные: Бельо Дион ДренеОкугава МасаяПфайффер ПатрикКоубек ТомашМайер Арне
22 октября. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).

 

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