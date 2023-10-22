«Аугсбург» забил 5 мячей в ворота «Хайденхайма»

Середняки Бундеслиги «Хайденхайм» и «Аугсбург» результативно закрыли программу восьмого тура. В середине первого тайма хозяева провели две подряд результативные атаки, комбинации завершили Тим Кляйндинст и Ян-Никлас Бесте. На это соперник ответил меткими ударами Филлипа Титца с лета, Мадса Педерсена и Эрмедина Демировича, которому осталось поразить пустой угол ворот - 2:3. В середине второго тайма Феликс Удуохаи снял все вопросы - 2:4. Перед финальным свистком еще был пенальти - 2:5.

«Аугсбург» поднялся на 10-е место и на очко опережает противника.