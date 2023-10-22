«Аугсбург» забил 5 мячей в ворота «Хайденхайма»

Середняки Бундеслиги «Хайденхайм» и «Аугсбург» результативно закрыли программу восьмого тура. В середине первого тайма хозяева провели две подряд результативные атаки, комбинации завершили Тим Кляйндинст и Ян-Никлас Бесте. На это соперник ответил меткими ударами Филлипа Титца с лета, Мадса Педерсена и Эрмедина Демировича, которому осталось поразить пустой угол ворот - 2:3. В середине второго тайма Феликс Удуохаи снял все вопросы - 2:4. Перед финальным свистком еще был пенальти - 2:5.
«Аугсбург» поднялся на 10-е место и на очко опережает противника.
Протокол игры
|(1:0) Кляйндинст Тим17'
|(2:0) Бесте Ян-Никлас18'
|29'Титц Филлип (2:1)
|41'Педерсен Мадс (2:2)
|42'Демирович Эрмедин (2:3)
|64'Удуохаи Феликс (2:4)
|88'Реджбекай Элвис (2:5)
Мюллер Кевин•Хактаб Траоре Омар70' (Буш Марнон (70') •Майнка Патрик•Зирслебен Тим• 90'Фёренбах Йонас•Малони Леннард•Динкчи Эрен82' (Пик Флориан (82') •Томалла Денис71' (Пирингер Марвин (71') •Бек Адриан 51'55' (Сесса Кевин (55') •Бесте Ян-Никлас•Кляйндинст Тим 31'70' (Шиммер Штефан (70')
Запасные: Келлер Томас•Айхер Витус•Шёппнер Ян•Тоеркауф Норман
Дамен Финн•Гумни Роберт•Гоувелеув Джеффри•Удуохаи Феликс•Педерсен Мадс• 45'Йенсен Фредрик70' (Энгельс Арне (70') •Реджбекай Элвис•Дорш Никлас80' (Брайтхаупт Тим (80') •Демирович Эрмедин•Михель Свен62' (Иаго Лопес (62') •Титц Филлип80' (Бауэр Максимилиан (80') 83'
22 октября. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).
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