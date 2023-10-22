«Кёльн» ушёл с последнего места, победив впервые в сезоне

В предпоследнем матче восьмого тура чемпионата Германии играли аутсайдеры «Кёльн» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Флориан Кайнц реализовал быстро назначенный пенальти за игру рукой. Тут же Юлиан Шабо головой нанес удар в перекладину. Интрига вернулась в середине второго тайма, когда Нико Эльведи выиграл воздух и головой отправил мяч в сетку. На 72-й минуте Куадио Коне был удален за грубость. Тут же еще один пенальти для «козлов», и Кайнц оформил дубль с той же точки. Лука Вальдшмидт снял все вопросы на 90-й минуте дальним ударом - 3:1.

Первая победа в сезоне позволяет «Кёльну» подняться с 18-го места на 16-е. Соперник - 12-й.