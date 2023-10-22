Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Кёльн» ушёл с последнего места, победив впервые в сезоне

22 Октября 2023 • 18:40 Комментировать
Кёльн
3:1
Боруссия М
окончен

В предпоследнем матче восьмого тура чемпионата Германии играли аутсайдеры «Кёльн» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Флориан Кайнц реализовал быстро назначенный пенальти за игру рукой. Тут же Юлиан Шабо головой нанес удар в перекладину. Интрига вернулась в середине второго тайма, когда Нико Эльведи выиграл воздух и головой отправил мяч в сетку. На 72-й минуте Куадио Коне был удален за грубость. Тут же еще один пенальти для «козлов», и Кайнц оформил дубль с той же точки. Лука Вальдшмидт снял все вопросы на 90-й минуте дальним ударом - 3:1.

Первая победа в сезоне позволяет «Кёльну» подняться с 18-го места на 16-е. Соперник - 12-й.

Протокол игры  
Кёльн3:1Боруссия М
(1:0) Кайнц Флориан9'  
  63'Эльведи Нико (1:1)
(2:1) Кайнц Флориан76'  
(3:1) Вальдшмидт Лука90'  
Швебе МарвинКарстенсен РасмусХюберс Тимо 79' (Килиан Лука ( 79') Шабо ЮлианПакарада ЛеартЛюбичич ДеянМартель ЭрикМайна Линтон 73' (Алиду Фариде ( 73') Вальдшмидт ЛукаКайнц Флориан 89' (Тиггес Штеффен ( 89') Зельке Дейви 89' (Гусенбашич Денис ( 89')
Запасные: Хайнц ДоминикКеббинг МаттиасШмиц БенноУт МаркОлесен Матиас
Николас Мориц  74'Эльведи НикоФридрих МарвинВебер МаксимилианОнора Франк 79' (Сибачо Жордан ( 79') Нойхаус Флориан 46' (Райтц Рокко ( 46') Вайгль ЮлианКоне Куадио  72'Нец Лука 46' (Скалли Джозеф ( 46'  90') Чванчара Томаш 79' (Хак Робин ( 79') Плеа Алассан 79' (Нгуму Натан ( 79')
Запасные: Киародиа ФабиоХеррманн ПатрикОльшовски ЯнКрамер Кристоф
22 октября. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Кёльн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Кёльн Кёльн
Боруссия М Боруссия М
3
1
2.24 3.80 3.10
Видео
34 мин
Хайденхайм Хайденхайм
Аугсбург Аугсбург
2
1
2.31 3.80 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
18:40 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» ушёл с последнего места, победив впервые в сезоне
15:24 · Германия. Бундеслига
Икарди, скорее всего, пропустит матч с «Баварией» из-за травмы
15:22 · Германия. Бундеслига
Маттеус: «Зачем Сане уходить из «Баварии»? Он играет в одном из величайших клубов мира»
14:22 · Германия. Бундеслига
​«Штутгарт» потерял своего лидера, установившего рекорд Бундеслиги
13:34 · Германия. Бундеслига
​«Реал» готовит трансфер топ-игрока – предложение сделают уже зимой слухи
11:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» назвала «Реалу» цену Альфонсо Дэвиса
11:30 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Сане никогда не нравится, когда его меняют»
10:46 · Германия. Бундеслига
Де Лигт: «Ульрайх действует очень уверенно»
10:44 · Англия. Премьер-лига
Кейн отреагировал на смерть легенды «Манчестер Юнайтед» Чарльтона 3
09:32 · Германия. Бундеслига
«Барселона» выбрала новую трансферную цель
07:57 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «Манчестер Сити» сразятся за итальянского защитника
02:48 · Германия. Бундеслига
Кейн забил 9 голов в первых 8 матчах Бундеслиги – только трое достигали этой отметки при меньшем количестве игр
02:16 · Германия. Бундеслига
Кейн: «В «Баварии» у меня отличная поддержка»
01:43 · Германия. Бундеслига
Ульрайх – о возвращении Нойера: «Всегда приятно играть, но я знаю свою роль»
01:38 · Германия. Бундеслига
​«Байер» повторил клубный рекорд
Все новости
Рекомендуем