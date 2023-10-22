«Кёльн» ушёл с последнего места, победив впервые в сезоне

В предпоследнем матче восьмого тура чемпионата Германии играли аутсайдеры «Кёльн» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Флориан Кайнц реализовал быстро назначенный пенальти за игру рукой. Тут же Юлиан Шабо головой нанес удар в перекладину. Интрига вернулась в середине второго тайма, когда Нико Эльведи выиграл воздух и головой отправил мяч в сетку. На 72-й минуте Куадио Коне был удален за грубость. Тут же еще один пенальти для «козлов», и Кайнц оформил дубль с той же точки. Лука Вальдшмидт снял все вопросы на 90-й минуте дальним ударом - 3:1.
Первая победа в сезоне позволяет «Кёльну» подняться с 18-го места на 16-е. Соперник - 12-й.
Протокол игры
|(1:0) Кайнц Флориан9'
|63'Эльведи Нико (1:1)
|(2:1) Кайнц Флориан76'
|(3:1) Вальдшмидт Лука90'
Швебе Марвин•Карстенсен Расмус•Хюберс Тимо79' (Килиан Лука (79') •Шабо Юлиан•Пакарада Леарт•Любичич Деян•Мартель Эрик•Майна Линтон73' (Алиду Фариде (73') •Вальдшмидт Лука•Кайнц Флориан89' (Тиггес Штеффен (89') •Зельке Дейви89' (Гусенбашич Денис (89')
Николас Мориц• 74'Эльведи Нико•Фридрих Марвин•Вебер Максимилиан•Онора Франк79' (Сибачо Жордан (79') •Нойхаус Флориан46' (Райтц Рокко (46') •Вайгль Юлиан•Коне Куадио• 72'Нец Лука46' (Скалли Джозеф (46') • 90'Чванчара Томаш79' (Хак Робин (79') •Плеа Алассан79' (Нгуму Натан (79')
22 октября. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
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