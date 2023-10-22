Икарди, скорее всего, пропустит матч с «Баварией» из-за травмы

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди вряд ли поможет своей команде в ближайшем туре группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». По информации от Goal Turkiye, аргентинец получил травму во вчерашнем поединке с «Бешикташем» в чемпионате.

Напомним, Икарди минувшим летом оформил свой трансфер в «Галатасарай» из «ПСЖ» на постоянной основе. В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов Мауро забил победный гол в ворота «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».

В целом на счету Икарди 10 голов и результативная передача в 9 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Турции.