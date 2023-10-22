Маттеус: «Зачем Сане уходить из «Баварии»? Он играет в одном из величайших клубов мира»

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус высказался о возможном уходе немецкого вингера Лероя Сане из мюнхенского клуба.

Ранее сообщалось, что интерес к 27-летнему футболисту проявляет «Ливерпуль».

«На текущий момент он играет в одном из величайших клубов мира, и если он чувствует себя удовлетворённым, то зачем уходить?» — цитирует Маттеуса Sport.es.

В текущем сезоне Сане провёл за «Баварию» 12 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 75 миллионов евро.

После восьми матчей в нынешнем розыгрыше Бундеслиги «Бавария», набравшая 20 очков, занимает третье место в турнирной таблице.