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Маттеус: «Зачем Сане уходить из «Баварии»? Он играет в одном из величайших клубов мира»

22 Октября 2023 • 15:22 Комментировать
Бавария
...
Дармштадт
28.10 16:30

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус высказался о возможном уходе немецкого вингера Лероя Сане из мюнхенского клуба.

Ранее сообщалось, что интерес к 27-летнему футболисту проявляет «Ливерпуль».

«На текущий момент он играет в одном из величайших клубов мира, и если он чувствует себя удовлетворённым, то зачем уходить?» — цитирует Маттеуса Sport.es.

В текущем сезоне Сане провёл за «Баварию» 12 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 75 миллионов евро.

После восьми матчей в нынешнем розыгрыше Бундеслиги «Бавария», набравшая 20 очков, занимает третье место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лотар Маттеус Лерой Сане
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