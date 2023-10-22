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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Штутгарт» потерял своего лидера, установившего рекорд Бундеслиги

22 Октября 2023 • 14:22 Комментировать
Штутгарт
...
Хоффенхайм
28.10 16:30

Нападающий Серу Гирасси получил небольшую травму мышцы левого подколенного сухожилия. 27-летний футболист пропустит несколько недель, о чём рассказывает пресс-служба «Штутгарта».

В восьми матчах текущего чемпионата Германии Гирасси смог забить 14 голов и тем самым установить рекорд Бундеслиги.

На текущий момент «Штутгарт» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. От лидирующего «Байера» «швабы» отстают всего лишь на один зачётный балл.

Следующий матч Бундеслиги «Штутгарт» проведёт 28 октября – против «Хоффенхайма» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Серу Гирасси Штутгарт
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