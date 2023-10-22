​«Штутгарт» потерял своего лидера, установившего рекорд Бундеслиги

Нападающий Серу Гирасси получил небольшую травму мышцы левого подколенного сухожилия. 27-летний футболист пропустит несколько недель, о чём рассказывает пресс-служба «Штутгарта».

В восьми матчах текущего чемпионата Германии Гирасси смог забить 14 голов и тем самым установить рекорд Бундеслиги.

На текущий момент «Штутгарт» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. От лидирующего «Байера» «швабы» отстают всего лишь на один зачётный балл.

Следующий матч Бундеслиги «Штутгарт» проведёт 28 октября – против «Хоффенхайма» на своём поле.