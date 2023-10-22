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​«Реал» готовит трансфер топ-игрока – предложение сделают уже зимой слухи

22 Октября 2023 • 13:34 Комментировать

«Реал» рассчитывает усилить позицию левого защитника уже в зимнее трансферное окно. Как сообщает TodoFichajes, мадридский клуб в январе сделает официальное предложение по трансферу Альфонсо Дэвиса из «Баварии».  

Ранее сообщалось, что «Реал» будет готов заплатить за Дэвиса 40 миллионов евро, но «Бавария» хочет на 10 миллионов больше. Действующий контракт 22-летнего канадца в Мюнхене рассчитан до середины 2025 года.

Стоит сказать, что на левом фланге обороны в «Реале» не самый высокий уровень игры показывает Ферлан Менди. Карло Анчелотти нередко приходится ставить на эту позицию номинального хавбека Эдуардо Камавинга.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис трансферы футбола - зима 2024
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