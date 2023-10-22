«Бавария» назвала «Реалу» цену Альфонсо Дэвиса

Руководство мюнхенской «Баварии» определилось с суммой отступных за трансфер канадского защитника Альфонсо Дэвиса. Как стало известно журналистам Sport Bild, немецкий чемпион продаст игрока, если за него предложат порядка 50 миллионов евро.

Главным претендентом на канадца считается мадридский «Реал». «Королевский» клуб готов приобрести Дэвиса, но за 40 миллионов. «Сливочные» рассматривают Альфонсо в качестве замены Дани Карвахалю.

Канадский латераль связан контрактными обязательствами с «Баварией» до середины 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его трансферную стоимость в 70 миллионов евро.