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Тухель: «Сане никогда не нравится, когда его меняют»

22 Октября 2023 • 11:30 Комментировать
Бавария
...
Дармштадт
28.10 16:30

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал недовольство нападающего Лероя Сане после ухода на замену в матче с «Майнцем».

«Сане никогда не нравится, когда его меняют. Но я бы не сказал, что он был зол. Лерой просто хотел доиграть матч до конца. Он всегда хочет забивать и раздавать ассисты. Мне не очень нравится снимать его с игры, но нам были нужны Матис Тель и Эрик Чупо-Мотинг для роста и физического преимущества при стандартах», – сказал Тухель на пресс-конференции после матча.

«Бавария» вчера обыграла «Майнц» со счётом 3:1, а Сане записал на свой счёт свою первую результативную передачу в этом розыгрыше Бундеслиги. Помимо этого в активе у Лероя 6 голов в 8 матчах чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Лерой Сане
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