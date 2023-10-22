Де Лигт: «Ульрайх действует очень уверенно»

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт похвалил голкипера мюнхенцев Свена Ульрайха, который в последнее время является основным в команде из-за отсутствия Мануэля Нойера.

«Свен сделал отличный сейв в первом тайме матча с «Майнцем». Он продемонстрировал отличный рефлекс. Ульрайх играет с большой уверенностью. Он принял участие в большом количестве матчей и уже вошёл в ритм. Надеюсь, он сможет продолжить выступать в таком же духе», – сказал де Лигт в беседе со Sport 1.

Напомним, главный тренер «Баварии» Томас Тухель ранее сказал, что Мануэль Нойер должен вернуться на поле к следующему туру Бундеслиги против «Дармштадта».