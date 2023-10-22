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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» выбрала новую трансферную цель

22 Октября 2023 • 09:32 Комментировать

Испанский фланговый защитник Алехандро Гримальдо, который выступает за леверкузенский «Байер», имеет вариант продолжения карьеры на родине. По сообщениям Todofichajes, в услугах 28-летнего латераля заинтересована каталонская «Барселона».

Гримальдо перешел в «Байер» минувшим летом на правах свободного агента из «Бенфики». Он подписал долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Алехандро сыграл восемь матчей. Защитник записал себе в актив три забитых мяча и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Алехандро Гримальдо Байер трансферы футбола - зима 2024
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