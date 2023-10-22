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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн забил 9 голов в первых 8 матчах Бундеслиги – только трое достигали этой отметки при меньшем количестве игр

22 Октября 2023 • 02:48 Комментировать
Майнц
1:3
Бавария

Форвард «Баварии» Гарри Кейн продолжает исправно поражать ворота соперников в Бундеслиге.

Английский футболист забил один из голов команды Томаса Тухеля в матче против «Майнца», который прошёл в субботу и завершился победой мюнхенцев со счётом 3:1. В активе Кейна девять взятий ворот в стартовых восьми матчах в Бундеслиге. Согласно сведениям Opta, только Эрлинг Холанн (6 матчей) Пако Алькасер (7) и Герт Дёрфель (7) достигали показателя в девять голов в чемпионате Германии, проведя при этом ещё меньше игр, чем нынешняя звезда «Баварии».

Гарри Кейн пополнил ряды действующих чемпионов Германии прошедшим летом, перебравшись из «Тоттенхэма» за 100 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Пако Алькасер Гарри Кейн Эрлинг Холанн
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