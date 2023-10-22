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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн: «В «Баварии» у меня отличная поддержка»

22 Октября 2023 • 02:16 Комментировать
Майнц
1:3
Бавария

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн признался, что очень доволен взаимодействиями с товарищами по команде на поле.

Англичанин отметился забитым мячом в субботнем матче Бундеслиги против «Майнца» (3:1). В активе 30-летнего форварда десять голов и пять результативных передач в 11 поединках за мюнхенцев.

«Для меня всё складывается отлично, чем я очень доволен. Нужно отдать должное ребятам, которые так здорово меня поддерживают. Это прекрасное ощущение. Лерой Сане отлично начал сезон, мне очень нравится с ним играть, как и с Томасом Мюллером и Кингсли Команом», – заявил в послематчевом интервью звёздный игрок сборной Англии.

Напомним, что Гарри Кейн перешёл в «Баварию» летом нынешнего года из «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер Кингсли Коман Гарри Кейн Лерой Сане
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