Кейн: «В «Баварии» у меня отличная поддержка»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн признался, что очень доволен взаимодействиями с товарищами по команде на поле.

Англичанин отметился забитым мячом в субботнем матче Бундеслиги против «Майнца» (3:1). В активе 30-летнего форварда десять голов и пять результативных передач в 11 поединках за мюнхенцев.

«Для меня всё складывается отлично, чем я очень доволен. Нужно отдать должное ребятам, которые так здорово меня поддерживают. Это прекрасное ощущение. Лерой Сане отлично начал сезон, мне очень нравится с ним играть, как и с Томасом Мюллером и Кингсли Команом», – заявил в послематчевом интервью звёздный игрок сборной Англии.

Напомним, что Гарри Кейн перешёл в «Баварию» летом нынешнего года из «Тоттенхэма».