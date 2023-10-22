Ульрайх – о возвращении Нойера: «Всегда приятно играть, но я знаю свою роль»

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх высказался о скором возвращении Мануэля Нойера.

Основной вратарь и капитан мюнхенцев залечил травму, из-за которой не играл с конца прошлого года, и готов вернуться на поле в ближайших поединках. Пока Нойер продолжает набирать форму, место в воротах «Баварии» занимает Ульрайх – так было и в субботней встрече с «Майнцем», которая завершилась победой команды Тухеля (3:1).

«Я рад, что Ману скоро вернётся. Я считаю его замечательным человеком. Когда это произойдёт, я вернусь на скамейку запасных и поддержу его, чтобы помочь ему провести успешный сезон. Конечно, мне приятно играть, но моя роль в команде понятна. Нойер – основной вратарь, когда находится в форме», – цитирует Bayern & Germany Ульрайха.