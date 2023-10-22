​«Байер» повторил клубный рекорд

В девятом туре немецкого чемпионата «Байер» съездил в гости к «Вольфсбургу», «аптекари» успешно прописали «волкам» успокоительное, выиграв со счетом 2:1. Это был уже одиннадцатый подряд матч в нынешнем сезоне для «Байера», с учетом всех турниров, в котором команда забивает - и не просто забивает, а забивает как минимум дважды за матч.

Столь успешная серия в истории клуба была лишь один раз - в 2014 году. Сейчас команда лидирует в чемпионате Германии, в следующем туре клуб из Леверкузена сыграет дома с «Фрайбургом». Это случится в следующее воскресенье, двадцать девятого октября.