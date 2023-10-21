Тухель: «Баварии» потребовался тревожный звонок, чтобы довести дело до победы»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился мыслями о матче против «Майнца», в котором его команда взяла верх (3:1).

Уже к 16-й минуте Кингсли Коман и Гарри Кейн организовали для «Баварии» преимущество в два гола, но перед перерывом «Майнц» вернулся в игру, отыграв один мяч. Финальный результат на табло установил Леон Горецка, отличившийся на 59-й минуте.

«Мы создали много моментов в переходных фазах, но затем нам потребовался тревожный звонок, а также немного удачи, чтобы довести дело до заслуженной победы. Думаю, мы провели хороший матч, и я очень доволен, хотя команда была немного небрежна. Стоит отметить и усилия «Майнца», который сегодня преуспел», – заявил на послематчевой пресс-конференции Тухель.