Мюллер стал единоличным рекордсменом Бундеслиги по победам

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер побил рекорд чемпионата Германии по количеству выигранных матчей.

Команда Томаса Тухеля одолела «Майнц» в поединке восьмого тура (3:1). Мюллер появился на поле лишь на 88-й минуте, однако его выход стал историческим: согласно сведениям Opta, 34-летний игрок отпраздновал свою 323-ю победу в Бундеслиге за всю карьеру – рекордный показатель. Прежним рекордсменом был голкипер Мануэль Нойер, также выступающий за «Баварию» по сей день, но не играющий с конца прошлого года из-за травмы.

Напомним, что Томас Мюллер представляет цвета мюнхенского гранда на протяжении всей профессиональной карьеры.