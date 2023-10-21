«Бавария» выдала лучший старт сезона в Бундеслиге за семь лет

«Бавария» обыграла «Майнц» в матче восьмого тура чемпионата Германии (3:1).

Мюнхенский коллектив взял верх благодаря голам Кингсли Комана, Гарри Кейна и Леона Горецки. На счету «Баварии» 20 набранных очков после восьми стартовых поединков Бундеслиги – лучший показатель на данной дистанции с сезона-2016/17 (те же 20 очков), отмечает Opta. Примечательно также, что в прошлой кампании «красная машина» набрала всего 15 баллов после восьми туров, однако это не помешало в очередной раз завоевать чемпионский титул.

Несмотря на уверенный старт, сейчас «Бавария» занимает лишь третью строчку в турнирной таблице, уступая «Байеру» (22 очка) и «Штутгарту» (21).