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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» выдала лучший старт сезона в Бундеслиге за семь лет

21 Октября 2023 • 22:29 Комментировать
Майнц
1:3
Бавария

«Бавария» обыграла «Майнц» в матче восьмого тура чемпионата Германии (3:1).

Мюнхенский коллектив взял верх благодаря голам Кингсли Комана, Гарри Кейна и Леона Горецки. На счету «Баварии» 20 набранных очков после восьми стартовых поединков Бундеслиги – лучший показатель на данной дистанции с сезона-2016/17 (те же 20 очков), отмечает Opta. Примечательно также, что в прошлой кампании «красная машина» набрала всего 15 баллов после восьми туров, однако это не помешало в очередной раз завоевать чемпионский титул. 

Несмотря на уверенный старт, сейчас «Бавария» занимает лишь третью строчку в турнирной таблице, уступая «Байеру» (22 очка) и «Штутгарту» (21).

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
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