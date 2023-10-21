«Бавария» наконец расколдовала Майнц, победив там после трёх поражений кряду

«Бавария» и «Майнц» сыграли в рамках чемпионата Германии по футболу. Матч восьмого тура Бундеслиги состоялся 21 октября на стадионе «Мева Арена».

До матча «Баварии» победить успели и «Байер», и «Штуттгарт», и «Боруссяи» Дортмунд, так что в лучшем случае мюнхенцы могли претендовать лишь на третье место по итогам восьмого тура. А тут ещё и максимально неудобный соперник. «Майнц», конечно, находится в зоне вылета, но на своём поле с «Баварией» играет прекрасно. Команда Бо Свенссона выиграла последние три домашних матча против Мюнхена.

Чтобы в этот раз не доводить до нервной концовки «Бавария» решила начать очень мощно. Шквал атак, давление и гол, случившийся уже на 11-й минуте. Быстрая атака завершилась обостряющей передачей Сане на Комана, Кингсли уже в штрафной площади мяч принял, переложил под ударную ногу и чётко уложил под штангу – 0:1. Правда, «Майнц» моментально мог отыграться. Да Кошта навесил справа, Ли Сон выиграл верх и пробил под перекладину, но шикарный сейв Ульрайха спас ситуацию.

Блестящая игра голкипера спасла Мюнхен, а спустя пять минут «Бавария» забила второй. Джамал Мусиала пришёл справа и навесил на Лаймера, Конрад скинул мяч на Горецку, а Леон от лицевой прострелил во вратарскую площадь. Там эпизод решил Гарри Кейн, просто кивнув в пустой створ – 0:2.

После этого «Бавария» уже расслабилась. Как оказалось, зря. Под занавес первого тайма Груда совершил классный перехват, протащил мяч к левому краю штрафной площади и покатил на Каси. Антони далее мудрить не стал, классным ударом уложив мяч в «девятку» - 1:2. Интрига вернулась, заиграли команды на встречных курсах. Вот только сохранилась такая ситуация лишь до завершения часа игрового времени, когда у Мюнхена получилась ещё одна результативная атака.

Всё решила потеря у своей штрафной площади. Сработал высокий прессинг Мюнхена, Мусиала мяч забрал и тут же отдал на полукруг штрафной площади. Там Леон Горецка разобрался, за два касания уложив мяч точно в правый угол, прыжок Зентнера не спас – 1:3.

Всё на этом, «Бавария» даже напрягаться больше не стала, хотя редко выключается в концовках. Сохранили мюнхенцы победу, прервав неудачную выездную серию – Майнц наконец расколдован.