Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» наконец расколдовала Майнц, победив там после трёх поражений кряду

21 Октября 2023 • 21:26 Комментировать
Майнц
1:3
Бавария
окончен

«Бавария» и «Майнц» сыграли в рамках чемпионата Германии по футболу. Матч восьмого тура Бундеслиги состоялся 21 октября на стадионе «Мева Арена».

Протокол игры  
Майнц1:3Бавария
  11'Коман Кингсли (0:1)
  16'Кейн Гарри (0:2)
(1:2) Каси Антони43'  
  59'Горецка Леон (1:3)
Центнер РобинФернандес Эдимилсон 76' (Рихтер Марко ( 76') Бель Штефан  65' 84' (Онисиво Карим ( 84') Ван дер Берг СеппДа Коста ДанниКаси Антони 63' (Лайч Максим ( 63') Баррейро ЛеандроКор Доминик  49' 76' (Краусс Том ( 76') Груда БрайанЧхэ-Сон Ли II 63' (Баркок Аймен ( 63') Ажорк Людовик  45'
Запасные: Папела МервильВидмер СильванГилавоги ЖошуаРисс Лассе
Ульрайх СвенЛаймер Конрад  90'Де Лигт Маттейс  27'Мин-Чжэ КимДэвис АльфонсоГорецка Леон 75' (Сарр Буна ( 75') Киммих ЙозуаКоман Кингсли 88' (Мюллер Томас ( 88') Мусиала Джамал 77' (Чупо-Мотинг Эрик ( 77') Сане Лерой 77' (Тель Матис ( 77') Кейн Гарри
Запасные: Крэтзиг ФрансНойер МануэльПерец ДаниэльПавлович Александр
21 октября. Стадион "МЕВА Арена".

 

До матча «Баварии» победить успели и «Байер», и «Штуттгарт», и «Боруссяи» Дортмунд, так что в лучшем случае мюнхенцы могли претендовать лишь на третье место по итогам восьмого тура. А тут ещё и максимально неудобный соперник. «Майнц», конечно, находится в зоне вылета, но на своём поле с «Баварией» играет прекрасно. Команда Бо Свенссона выиграла последние три домашних матча против Мюнхена.

Чтобы в этот раз не доводить до нервной концовки «Бавария» решила начать очень мощно. Шквал атак, давление и гол, случившийся уже на 11-й минуте. Быстрая атака завершилась обостряющей передачей Сане на Комана, Кингсли уже в штрафной площади мяч принял, переложил под ударную ногу и чётко уложил под штангу – 0:1. Правда, «Майнц» моментально мог отыграться. Да Кошта навесил справа, Ли Сон выиграл верх и пробил под перекладину, но шикарный сейв Ульрайха спас ситуацию.

Блестящая игра голкипера спасла Мюнхен, а спустя пять минут «Бавария» забила второй. Джамал Мусиала пришёл справа и навесил на Лаймера, Конрад скинул мяч на Горецку, а Леон от лицевой прострелил во вратарскую площадь. Там эпизод решил Гарри Кейн, просто кивнув в пустой створ – 0:2.

После этого «Бавария» уже расслабилась. Как оказалось, зря. Под занавес первого тайма Груда совершил классный перехват, протащил мяч к левому краю штрафной площади и покатил на Каси. Антони далее мудрить не стал, классным ударом уложив мяч в «девятку» - 1:2. Интрига вернулась, заиграли команды на встречных курсах. Вот только сохранилась такая ситуация лишь до завершения часа игрового времени, когда у Мюнхена получилась ещё одна результативная атака.

Всё решила потеря у своей штрафной площади. Сработал высокий прессинг Мюнхена, Мусиала мяч забрал и тут же отдал на полукруг штрафной площади. Там Леон Горецка разобрался, за два касания уложив мяч точно в правый угол, прыжок Зентнера не спас – 1:3.

Всё на этом, «Бавария» даже напрягаться больше не стала, хотя редко выключается в концовках. Сохранили мюнхенцы победу, прервав неудачную выездную серию – Майнц наконец расколдован.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Майнц
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Вольфсбург Вольфсбург
Байер Л Байер Л
1
2
3.15 4.00 2.16
Видео
Окончен
Хоффенхайм Хоффенхайм
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
1
3
2.24 3.85 3.10
Видео
Окончен
Фрайбург Фрайбург
Бохум Бохум
2
1
1.84 4.00 4.20
Видео
Окончен
Дармштадт Дармштадт
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
1
3
7.20 5.20 1.43
Видео
Окончен
Унион Берлин Унион Берлин
Штутгарт Штутгарт
0
3
2.55 3.65 2.75
Видео
Окончен
Майнц Майнц
Бавария Бавария
1
3
10.00 6.20 1.30
Видео
22.10.23 в 16:30
Кёльн Кёльн
Боруссия М Боруссия М
2.24 3.80 3.10
Видео
22.10.23 в 18:30
Хайденхайм Хайденхайм
Аугсбург Аугсбург
2.31 3.80 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
19:00 · Германия. Бундеслига
«Майнц» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
18:31 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» быстро пропустил, но обыграл «Бохум»
18:30 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» переиграл «Дармштадт» и догнал «Баварию»
18:28 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» добыл волевую победу в игре с «Хоффенхаймом»
18:27 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» разгромил кризисный «Унион»
18:26 · Германия. Бундеслига
«Байер» возглавил таблицу, переиграв «Вольфсбург»
17:27 · Германия. Бундеслига
Серу Гирасси забил 14 голов в 8 турах Бундеслиги – это новый рекорд
17:19 · Германия. Бундеслига
«Реал» может создать связку Беллингем – Мусиала
13:27 · Германия. Бундеслига
«Милан» хочет усилиться экс-нападающим «Баварии»
13:13 · Германия. Бундеслига
Скаут «Реала» Калафат уже установил близкие отношения с агентами Дэвиса
11:56 · Германия. Бундеслига
«Реал» заплатит 40 миллионов евро за звезду «Баварии»
11:49 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нашла нападающего, который заменит Левандовски
11:34 · Англия. Премьер-лига
Названы топ-10 самых дорогих вратарей мира - среди них Куртуа и Алиссон
10:28 · Германия. Бундеслига
Тухель рассказал, как Мазрауи и Перец уживаются в одной команде
10:21 · Германия. Бундеслига
Тухель: «У меня открытые отношения с Хёнессом, ничего не изменилось»
Все новости
Рекомендуем