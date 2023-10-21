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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Фрайбург» быстро пропустил, но обыграл «Бохум»

21 Октября 2023 • 18:31 Комментировать
Фрайбург
2:1
Бохум

«Фрайбург» соперничал с «Бохумом» в девятом туре чемпионата Германии. Гонсало Пасьенса на 15-й минуте здорово пробил с лета - 0:1. Рицу Доан отличился ударом головой после подачи в штрафную. Винценцо Грифо с пенальти вывел вперед уже хозяев поля перед самым перерывом.  Второй тайм получился сухим, в итоге победа хозяев, 2:1.

«Фрайбург» делит седьмое место, соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Фрайбург2:1Бохум
  15'Пасьенса Гонсало (0:1)
(1:1) Доан Рицу26'  
(2:1) Грифо Винченцо45'  
Атуболу НоаЛинхарт ФилиппГинтер МаттиасГульде Мануэль  23'Шаллаи Роланд 73' (Хёлер Лукас ( 73') Эггештайн Максимилиан  90'Хёфлер НиколасВайсхаупт Ноа 82' (Кюблер Лукас ( 82') Доан Рицу 82' (Сильдиллия Килианн ( 82') Филипп Максимилиан 73' (Грегорич Михаэль ( 73') Грифо Винченцо  29' 88' (Адаму Чуквубике ( 88')
Запасные: Рохль МерлинМюллер ФлорианШмидт КеннетМакенго Жорди
Риман Мануэль  65'Ордец ИванШлоттербек Кевен  52'Бернардо ФернандесГамбоа Кристиан  63' 65' (Брошински Мориц ( 65') Лосилья Антони 75' (Дашнер Лукас ( 75') Штёгер Кевин 75' (Фёрстер Филипп ( 75') Данило Соарес 84' (Виттек Максимилиан ( 84') Асано ТакумаПасьенса Гонсало 66' (Хофманн Филипп ( 66') Антви-Аджей Кристофер  31'
Запасные: Пасслак ФеликсТиде НикласМашович ЭрханЛоосли Ноа
21 октября. Стадион "Европа-парк-Штадион".

 

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