«Фрайбург» быстро пропустил, но обыграл «Бохум»

«Фрайбург» соперничал с «Бохумом» в девятом туре чемпионата Германии. Гонсало Пасьенса на 15-й минуте здорово пробил с лета - 0:1. Рицу Доан отличился ударом головой после подачи в штрафную. Винценцо Грифо с пенальти вывел вперед уже хозяев поля перед самым перерывом. Второй тайм получился сухим, в итоге победа хозяев, 2:1.
«Фрайбург» делит седьмое место, соперник - третий с конца.
Протокол игры
|15'Пасьенса Гонсало (0:1)
|(1:1) Доан Рицу26'
|(2:1) Грифо Винченцо45'
Атуболу Ноа•Линхарт Филипп•Гинтер Маттиас•Гульде Мануэль• 23'Шаллаи Роланд73' (Хёлер Лукас (73') •Эггештайн Максимилиан• 90'Хёфлер Николас•Вайсхаупт Ноа82' (Кюблер Лукас (82') •Доан Рицу82' (Сильдиллия Килианн (82') •Филипп Максимилиан73' (Грегорич Михаэль (73') •Грифо Винченцо 29'88' (Адаму Чуквубике (88')
Запасные: Рохль Мерлин•Мюллер Флориан•Шмидт Кеннет•Макенго Жорди
Риман Мануэль• 65'Ордец Иван•Шлоттербек Кевен• 52'Бернардо Фернандес•Гамбоа Кристиан 63'65' (Брошински Мориц (65') •Лосилья Антони75' (Дашнер Лукас (75') •Штёгер Кевин75' (Фёрстер Филипп (75') •Данило Соарес84' (Виттек Максимилиан (84') •Асано Такума•Пасьенса Гонсало66' (Хофманн Филипп (66') •Антви-Аджей Кристофер 31'
Запасные: Пасслак Феликс•Тиде Никлас•Машович Эрхан•Лоосли Ноа
21 октября. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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