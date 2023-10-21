«Фрайбург» быстро пропустил, но обыграл «Бохум»

«Фрайбург» соперничал с «Бохумом» в девятом туре чемпионата Германии. Гонсало Пасьенса на 15-й минуте здорово пробил с лета - 0:1. Рицу Доан отличился ударом головой после подачи в штрафную. Винценцо Грифо с пенальти вывел вперед уже хозяев поля перед самым перерывом. Второй тайм получился сухим, в итоге победа хозяев, 2:1.

«Фрайбург» делит седьмое место, соперник - третий с конца.