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«РБ Лейпциг» переиграл «Дармштадт» и догнал «Баварию»

21 Октября 2023 • 18:30 Комментировать
Дармштадт
1:3
РБ Лейпциг

После двух ничейных результатов подряд «РБ Лейпциг» вернулся на победный путь, переиграв «Дармштадт» на выезде, хотя по ходу матча не имел большого преимущества. Уже на первой минуте Лои Опенда открыл счет. На 24-й - Эмиль Форсберг поразил цель прямым ударом по воротам. Тобиас Кемпе быстро отыграл один гол с пенальти.  После перерыва Опенда забил два гола, но оба отменили из-за офсайда, правда, ВАР усмотрел судейскую ошибку во втором случае, и счет стал 1:3. Опенда мог забивать еще раз, но вратарь выручил. То же самое и после опасного момента у Тимо Вернера.

«РБ Лейпциг» догнал «Баварию» на четвертом месте, соперник - делит 10-е.

Протокол игры  
Дармштадт1:3РБ Лейпциг
  1'Опенда Лои (0:1)
  24'Форсберг Эмиль (0:2)
(1:2) Кемпе Тобиас32'  
  72'Опенда Лои (1:3)
Шуэн МарсельКларер Кристоф  49' 64' (Хонзак Матиас ( 64') Мюллер Янник  71'Маглица Матей  68'Скарке Тим  67'Нюрнбергер Фабиан  60'Мелем МарвинХолланд Фабиан  47' 58' (Шнелльхардт Фабиан ( 58') Кемпе ТобиасПфайффер Лука 64' (Гьясула Клаус ( 64') Вильхельмссон Оскар 64' (Хорнби Фрэйзер ( 64')
Запасные: Бадер МаттиасБеренс МортенAndreas MuellerЦиммерман КристофФранич БартолРонштадт Франк
Бласвих ЯнисХенрихс Бенджамин 62' (Зайвальд Николас ( 62') Симакан МохамедЛюкеба КастеллоРаум Давид  63'Айдара Амаду 62' (Клостерманн Лукас ( 62') Кампль Кевин  79'Форсберг Эмиль 62' (Баумгартнер Кристоф ( 62') Симонс Хави 80' (Вернер Тимо ( 80') Опенда Лои  68' 80' (Ольмо Дани ( 80') Поульсен Юссуф
Запасные: Сеско БенджаминЛенц КристоферКарвалью ФабиуГулачи Петер
21 октября. Стадион "Merck-Stadion am Boellenfalltor".

 

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