«РБ Лейпциг» переиграл «Дармштадт» и догнал «Баварию»

После двух ничейных результатов подряд «РБ Лейпциг» вернулся на победный путь, переиграв «Дармштадт» на выезде, хотя по ходу матча не имел большого преимущества. Уже на первой минуте Лои Опенда открыл счет. На 24-й - Эмиль Форсберг поразил цель прямым ударом по воротам. Тобиас Кемпе быстро отыграл один гол с пенальти. После перерыва Опенда забил два гола, но оба отменили из-за офсайда, правда, ВАР усмотрел судейскую ошибку во втором случае, и счет стал 1:3. Опенда мог забивать еще раз, но вратарь выручил. То же самое и после опасного момента у Тимо Вернера.

«РБ Лейпциг» догнал «Баварию» на четвертом месте, соперник - делит 10-е.