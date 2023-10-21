«РБ Лейпциг» переиграл «Дармштадт» и догнал «Баварию»

После двух ничейных результатов подряд «РБ Лейпциг» вернулся на победный путь, переиграв «Дармштадт» на выезде, хотя по ходу матча не имел большого преимущества. Уже на первой минуте Лои Опенда открыл счет. На 24-й - Эмиль Форсберг поразил цель прямым ударом по воротам. Тобиас Кемпе быстро отыграл один гол с пенальти. После перерыва Опенда забил два гола, но оба отменили из-за офсайда, правда, ВАР усмотрел судейскую ошибку во втором случае, и счет стал 1:3. Опенда мог забивать еще раз, но вратарь выручил. То же самое и после опасного момента у Тимо Вернера.
«РБ Лейпциг» догнал «Баварию» на четвертом месте, соперник - делит 10-е.
Протокол игры
|1'Опенда Лои (0:1)
|24'Форсберг Эмиль (0:2)
|(1:2) Кемпе Тобиас32'
|72'Опенда Лои (1:3)
Шуэн Марсель•Кларер Кристоф 49'64' (Хонзак Матиас (64') •Мюллер Янник• 71'Маглица Матей• 68'Скарке Тим• 67'Нюрнбергер Фабиан• 60'Мелем Марвин•Холланд Фабиан 47'58' (Шнелльхардт Фабиан (58') •Кемпе Тобиас•Пфайффер Лука64' (Гьясула Клаус (64') •Вильхельмссон Оскар64' (Хорнби Фрэйзер (64')
Бласвих Янис•Хенрихс Бенджамин62' (Зайвальд Николас (62') •Симакан Мохамед•Люкеба Кастелло•Раум Давид• 63'Айдара Амаду62' (Клостерманн Лукас (62') •Кампль Кевин• 79'Форсберг Эмиль62' (Баумгартнер Кристоф (62') •Симонс Хави80' (Вернер Тимо (80') •Опенда Лои 68'80' (Ольмо Дани (80') •Поульсен Юссуф
21 октября. Стадион "Merck-Stadion am Boellenfalltor".
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