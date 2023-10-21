«Айнтрахт» добыл волевую победу в игре с «Хоффенхаймом»

В матче девятого тура Бундеслиги «Хоффенхайм» - «Айнтрахт» всё решилось в первом тайме. Уже на третьей минуте Максимилиан Бейер открыл счет в контратаке. Довольно быстро Омар Мармуш реализовал свой момент - 1:1. На экваторе тайма Фарес Шаиби вывел на убойную позицию Ансгара Кнауффа. Шаиби также ассистировал Эльесу Схири на 45-й минуте - 1:3.
«Хоффенхайм» идет шестым, соперник расположился следом.
Протокол игры
|(1:0) Бейер Максимилиан3'
|11'Мармуш Омар (1:1)
|23'Кнауфф Ансгар (1:2)
|45'Схири Эльес (1:3)
Бауманн Оливер•Фогт Кевин•Брукс Джон46' (Акпогума Кевин (46') •Салаи Аттила 60'64' (Беккер Финн (64') •Кадержабек Павел•Прёмель Гриша• 51'Гриллич Флориан• 41'Стах Антон78' (Бишоф Том (78') •Сков Роберт•Вегхорст Ваут78' (Бюльтер Мариус (78') •Бейер Максимилиан65' (Бериша Мергим (65')
Запасные: Бебу Ила•Самассеку Диади•Филипп Лука•Тохумджу Умут
Трапп Кевин•Тута•Кох Робин•Пачо Вильям•Бута•Макс Филипп87' (Смолчич Хрвое (87') •Ларссон Хуго•Схири Эльес•Кнауфф Ансгар75' (Хёуге Йенс (75') •Шаиби Фарес63' (Эбимбе Эрик (63') •Мармуш Омар75' (Нганкам Жессик (75')
21 октября. Стадион "Презеро Арена".
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