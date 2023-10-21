«Айнтрахт» добыл волевую победу в игре с «Хоффенхаймом»

В матче девятого тура Бундеслиги «Хоффенхайм» - «Айнтрахт» всё решилось в первом тайме. Уже на третьей минуте Максимилиан Бейер открыл счет в контратаке. Довольно быстро Омар Мармуш реализовал свой момент - 1:1. На экваторе тайма Фарес Шаиби вывел на убойную позицию Ансгара Кнауффа. Шаиби также ассистировал Эльесу Схири на 45-й минуте - 1:3.

«Хоффенхайм» идет шестым, соперник расположился следом.