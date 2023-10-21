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«Айнтрахт» добыл волевую победу в игре с «Хоффенхаймом»

21 Октября 2023 • 18:28 Комментировать
Хоффенхайм
1:3
Айнтрахт Фр

В матче девятого тура Бундеслиги «Хоффенхайм» - «Айнтрахт» всё решилось в первом тайме. Уже на третьей минуте Максимилиан Бейер открыл счет в контратаке. Довольно быстро Омар Мармуш реализовал свой момент - 1:1. На экваторе тайма Фарес Шаиби вывел на убойную позицию Ансгара Кнауффа. Шаиби также ассистировал Эльесу Схири на 45-й минуте - 1:3.

«Хоффенхайм» идет шестым, соперник расположился следом.

Протокол игры  
Хоффенхайм1:3Айнтрахт Фр
(1:0) Бейер Максимилиан3'  
  11'Мармуш Омар (1:1)
  23'Кнауфф Ансгар (1:2)
  45'Схири Эльес (1:3)
Бауманн ОливерФогт КевинБрукс Джон 46' (Акпогума Кевин ( 46') Салаи Аттила  60' 64' (Беккер Финн ( 64') Кадержабек ПавелПрёмель Гриша  51'Гриллич Флориан  41'Стах Антон 78' (Бишоф Том ( 78') Сков РобертВегхорст Ваут 78' (Бюльтер Мариус ( 78') Бейер Максимилиан 65' (Бериша Мергим ( 65')
Запасные: Бебу ИлаСамассеку ДиадиФилипп ЛукаТохумджу Умут
Трапп КевинТутаКох РобинПачо ВильямБутаМакс Филипп 87' (Смолчич Хрвое ( 87') Ларссон ХугоСхири ЭльесКнауфф Ансгар 75' (Хёуге Йенс ( 75') Шаиби Фарес 63' (Эбимбе Эрик ( 63') Мармуш Омар 75' (Нганкам Жессик ( 75')
Запасные: Граль ЙенсФерри НачоАаронсон ПакстенНкунку НильсХасебе Макото
21 октября. Стадион "Презеро Арена".

 

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