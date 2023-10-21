«Штутгарт» разгромил кризисный «Унион»

В девятом туре чемпионата Германии «Унион» играл против «Штутгарта». Неугомонный Серу Гирасси быстро забил свой очередной мяч, поразив ворота ударом головой, - 0:1. Джейми Левелинг был обязан забивать на 60-й минуте, но выручил вратарь. Аналогично и Кевин Бехренс. А вот Датро Фофана промахнулся в выгодной ситуации. Под конец игры Энцо Мийо помог отличиться партнеру, и Силас Мвумпа удвоил счет. Дениз Ундав напоследок замкнул навес ударом в упор - 0:3. Швабы идут вторыми, а противник продлил чудовищную серию поражений.
Протокол игры
|16'Гирасси Серу (0:1)
|81'Мвумпа Силас (0:2)
|88'Ундав Дениз (0:3)
Рённов Фредерик•Духи Данило•Кнохе Робин81' (Холлербах Бенедикт (81') •Лейте Диогу•Триммель Кристофер•Хедира Рани63' (Лайдуни Аисса (63') •Госенс Робин•Тусар Люка46' (Бекер Шеральдо (46') •Хаберер Яник 34'46' (Фофана Датро (46') •Фолланд Кевин46' (Крал Алекс (46') •Бехренс Кевин 49'
Нюбель Александр•Руо Антони• 34'Антон Вальдемар•Загаду Дан-Аксель83' (Чжон Ву-Ён (83') •Миттельштедт Максимилиан•Каразор Атакан•Штиллер Анджело•Левелинг Джейми69' (Мвумпа Силас (69') •Мийо Энцо83' (Штенцель Паскаль (83') •Фюрих Крис69' (Ито Хироки (69') •Гирасси Серу30' (Ундав Дениз (30')
21 октября. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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