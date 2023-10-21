«Штутгарт» разгромил кризисный «Унион»

В девятом туре чемпионата Германии «Унион» играл против «Штутгарта». Неугомонный Серу Гирасси быстро забил свой очередной мяч, поразив ворота ударом головой, - 0:1. Джейми Левелинг был обязан забивать на 60-й минуте, но выручил вратарь. Аналогично и Кевин Бехренс. А вот Датро Фофана промахнулся в выгодной ситуации. Под конец игры Энцо Мийо помог отличиться партнеру, и Силас Мвумпа удвоил счет. Дениз Ундав напоследок замкнул навес ударом в упор - 0:3. Швабы идут вторыми, а противник продлил чудовищную серию поражений.