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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штутгарт» разгромил кризисный «Унион»

21 Октября 2023 • 18:27 Комментировать
Унион Берлин
0:3
Штутгарт

В девятом туре чемпионата Германии «Унион» играл против «Штутгарта». Неугомонный Серу Гирасси быстро забил свой очередной мяч, поразив ворота ударом головой, - 0:1. Джейми Левелинг был обязан забивать на 60-й минуте, но выручил вратарь. Аналогично и Кевин Бехренс. А вот Датро Фофана промахнулся в выгодной ситуации. Под конец игры Энцо Мийо помог отличиться партнеру, и Силас Мвумпа удвоил счет. Дениз Ундав напоследок замкнул навес ударом в упор - 0:3. Швабы идут вторыми, а противник продлил чудовищную серию поражений.

Протокол игры  
Унион Берлин0:3Штутгарт
  16'Гирасси Серу (0:1)
  81'Мвумпа Силас (0:2)
  88'Ундав Дениз (0:3)
Рённов ФредерикДухи ДанилоКнохе Робин 81' (Холлербах Бенедикт ( 81') Лейте ДиогуТриммель КристоферХедира Рани 63' (Лайдуни Аисса ( 63') Госенс РобинТусар Люка 46' (Бекер Шеральдо ( 46') Хаберер Яник  34' 46' (Фофана Датро ( 46') Фолланд Кевин 46' (Крал Алекс ( 46') Бехренс Кевин  49'
Запасные: Ааронсон БренденЕккель ПаульБонуччи ЛеонардоБуск Якоб
Нюбель АлександрРуо Антони  34'Антон ВальдемарЗагаду Дан-Аксель 83' (Чжон Ву-Ён ( 83') Миттельштедт МаксимилианКаразор АтаканШтиллер АнджелоЛевелинг Джейми 69' (Мвумпа Силас ( 69') Мийо Энцо 83' (Штенцель Паскаль ( 83') Фюрих Крис 69' (Ито Хироки ( 69') Гирасси Серу 30' (Ундав Дениз ( 30')
Запасные: Стеригу ЛеонидасЭглофф ЛилианШок ФлорианВагноман ЖошаХарагути Генки
21 октября. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 

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