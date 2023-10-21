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«Байер» возглавил таблицу, переиграв «Вольфсбург»

21 Октября 2023 • 18:26 Комментировать
Вольфсбург
1:2
Байер Л

«Вольфсбург» и «Байер» провели достаточно событийный матч девятого тура чемпионата Германии. Йонас Винд пробил неточно в выгодной ситуации, а через три минуты Жереми Фримпонг открыл счет, наказав соперника за расточительность. Тут же Тьягу Томаш заставил голкипера блистать в рамке. На 41-й минуте сравнялся счет после удара Максанса Лакруа. После перерыва Алехандро Гримальдо с рикошетом вновь вывел «фармацевтов» вперед. Хороший момент у Фримпонга, но голкипер перевел мяч на угловой. Леверкузенцы вышли на первое место, соперник - девятый.

Протокол игры  
Вольфсбург1:2Байер Л
  13'Фримпонг Жереми (0:1)
(1:1) Лакруа Максанс41'  
  62'Гримальдо Алехандро (1:2)
Перван ПаваоБорнаув Себастьян 78' (Паредес Кевин ( 78') Дженц МорицЛакруа МаксансБаку Ридле  45'Герхардт Янник 78' (Каминьски Якуб ( 78') Арнольд Максимилиан  36'Сванберг Маттиас 71' (Майер Ловро ( 71') Меле Йоаким  65'Винд ЙонасТомаш Тьягу 46' (Сарр Амин ( 46')
Запасные: Коцца НиколяШульце ФилиппDzenan PejcinovicВиммер ПатрикЗесигер Седрик
Градецки ЛукашСтанишич Йосип 88' (Телла Нейтан ( 88') Та ДжонатанТапсоба Эдмон  86'Фримпонг Жереми 88' (Коссуну Одилон ( 88') Гримальдо АлехандроПаласиос Эсекиэль  37'Джака Гранит  55'Хофманн Йонас  74' 88' (Амири Надим ( 88') Адли Амин  56' 60' (Вирц Флориан ( 60') Бонифасе Виктор
Запасные: Андрих РобертГложек АдамШик ПатрикКоварж МатейИнкапье Пьеро
21 октября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

 

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