«Байер» возглавил таблицу, переиграв «Вольфсбург»

«Вольфсбург» и «Байер» провели достаточно событийный матч девятого тура чемпионата Германии. Йонас Винд пробил неточно в выгодной ситуации, а через три минуты Жереми Фримпонг открыл счет, наказав соперника за расточительность. Тут же Тьягу Томаш заставил голкипера блистать в рамке. На 41-й минуте сравнялся счет после удара Максанса Лакруа. После перерыва Алехандро Гримальдо с рикошетом вновь вывел «фармацевтов» вперед. Хороший момент у Фримпонга, но голкипер перевел мяч на угловой. Леверкузенцы вышли на первое место, соперник - девятый.