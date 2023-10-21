«Байер» возглавил таблицу, переиграв «Вольфсбург»

«Вольфсбург» и «Байер» провели достаточно событийный матч девятого тура чемпионата Германии. Йонас Винд пробил неточно в выгодной ситуации, а через три минуты Жереми Фримпонг открыл счет, наказав соперника за расточительность. Тут же Тьягу Томаш заставил голкипера блистать в рамке. На 41-й минуте сравнялся счет после удара Максанса Лакруа. После перерыва Алехандро Гримальдо с рикошетом вновь вывел «фармацевтов» вперед. Хороший момент у Фримпонга, но голкипер перевел мяч на угловой. Леверкузенцы вышли на первое место, соперник - девятый.
Протокол игры
|13'Фримпонг Жереми (0:1)
|(1:1) Лакруа Максанс41'
|62'Гримальдо Алехандро (1:2)
Перван Павао•Борнаув Себастьян78' (Паредес Кевин (78') •Дженц Мориц•Лакруа Максанс•Баку Ридле• 45'Герхардт Янник78' (Каминьски Якуб (78') •Арнольд Максимилиан• 36'Сванберг Маттиас71' (Майер Ловро (71') •Меле Йоаким• 65'Винд Йонас•Томаш Тьягу46' (Сарр Амин (46')
Градецки Лукаш•Станишич Йосип88' (Телла Нейтан (88') •Та Джонатан•Тапсоба Эдмон• 86'Фримпонг Жереми88' (Коссуну Одилон (88') •Гримальдо Алехандро•Паласиос Эсекиэль• 37'Джака Гранит• 55'Хофманн Йонас 74'88' (Амири Надим (88') •Адли Амин 56'60' (Вирц Флориан (60') •Бонифасе Виктор
21 октября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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