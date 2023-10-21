Серу Гирасси забил 14 голов в 8 турах Бундеслиги – это новый рекорд

Сейчас проходит матч восьмого тура чемпионата Германии между «Унион Берлин» и «Штутгартом».

На 16-й минуте гостей вперед вывел нападающий Серу Гирасси, который удачно замкнул навес в исполнении Антонио Руо. Таким образом, это забитый мяч стал 14 для гвинейского нападающего в нынешнем сезоне Бундеслиги, что стало новым рекордом, об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

А в топ-5 лигах в XXI веке больше голов после 8 туров забивал только португальский нападающий Криштиану Роналду за мадридский «Реал» в сезоне-2014/15.

Напомним, что «Штутгарт» перед началом матча занимал третье место в турнирной таблице.