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Чемпионат Германии. Бундеслига

Серу Гирасси забил 14 голов в 8 турах Бундеслиги – это новый рекорд

21 Октября 2023 • 17:27 Комментировать
Унион Берлин
0:2
Штутгарт
2-й тайм

Сейчас проходит матч восьмого тура чемпионата Германии между «Унион Берлин» и «Штутгартом».

На 16-й минуте гостей вперед вывел нападающий Серу Гирасси, который удачно замкнул навес в исполнении Антонио Руо. Таким образом, это забитый мяч стал 14 для гвинейского нападающего в нынешнем сезоне Бундеслиги, что стало новым рекордом, об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

А в топ-5 лигах в XXI веке больше голов после 8 туров забивал только португальский нападающий Криштиану Роналду за мадридский «Реал» в сезоне-2014/15.

Напомним, что «Штутгарт» перед началом матча занимал третье место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Серу Гирасси Штутгарт
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