«Реал» может создать связку Беллингем – Мусиала

«Реал» строит планы по усилению состава команды на будущие трансферные окна. Как сообщает на своих страницах TodoFichajes, мадридцы могут создать в средней линии связку Джуд Беллингем – Джамал Мусиала. Это была бы многообещающая связка двух молодых талантов.

Мусиала сейчас представляет «Баварию», где получает недостаточно игрового времени. Слухи связывают талантливого игрока не только с «Реалом», но и с «Ливерпулем».

Джамалу Мусиале 20 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 110 миллионов евро.

«Ливерпуль» готовит громкий трансфер, ценник игрока – 110 млн евро