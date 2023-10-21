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«Реал» может создать связку Беллингем – Мусиала

21 Октября 2023 • 17:19 Комментировать

«Реал» строит планы по усилению состава команды на будущие трансферные окна. Как сообщает на своих страницах TodoFichajes, мадридцы могут создать в средней линии связку Джуд Беллингем – Джамал Мусиала. Это была бы многообещающая связка двух молодых талантов.

Мусиала сейчас представляет «Баварию», где получает недостаточно игрового времени. Слухи связывают талантливого игрока не только с «Реалом», но и с «Ливерпулем».

Джамалу Мусиале 20 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 110 миллионов евро.

«Ливерпуль» готовит громкий трансфер, ценник игрока – 110 млн евро

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Джамал Мусиала Джуд Беллингем трансферы футбола - лето 2024
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