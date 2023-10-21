«Милан» хочет усилиться экс-нападающим «Баварии»

Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» Джошуа Зиркзее, ныне выступающий в итальянском чемпионате за «Болонью», попал в сферу интересов одного из грандов Серии А.

По информации Fichajes, в подписании нидерландского футболиста заинтересован «Милан». «Россонери» рассматривают 22-летнего форварда в качестве замены опытному французу Оливье Жиру.

Контракт Джошуа с «Болоньей» рассчитан до июня 2026 года. Трансферная стоимость нидерландца оценивается в 13 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии Зиркзее сыграл восемь матчей, в которых записал себе в актив два забитых мяча и одну результативную передачу.