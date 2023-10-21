«Реал» заплатит 40 миллионов евро за звезду «Баварии»

Фланговый защитник Альфонсо Дэвис, правами на которого владеет мюнхенская «Бавария», имеет вариант трудоустройства в топ-клубе испанского чемпионата, об этом рапортуют журналисты Bild.

По данным источника, мадридский «Реал» не сбавляет интереса к 22-летнему футболисту. «Королевский» клуб рассчитывает подписать Альфонсо в следующем году, когда у него останется всего один сезон по контракту с «Баварией». За трансфер Дэвиса руководство «сливочных» готово заплатить 40 миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 защитник принял участие в 11 поединках за мюнхенскую команду. В этих матчах канадец записал на свой счет три голевые передачи.