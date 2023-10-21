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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» нашла нападающего, который заменит Левандовски

21 Октября 2023 • 11:49 Комментировать

Форвард дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Об этом рапортуют журналисты Fichajes.

Согласно сведениям источника, в услугах 18-летнего нападающего заинтересована каталонская «Барселона». В Мукоко «сине-гранатовые» видят замену 35-летнему Роберту Левандовски.

Контракт Юссуфы с дортмундским клубом рассчитан до середины 2026 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги форвард принял участие в четырех матчах, но не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Роберт Левандовски Юссуфа Мукоко трансферы футбола - зима 2024
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