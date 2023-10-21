Тухель рассказал, как Мазрауи и Перец уживаются в одной команде

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, как в его команде уживаются араб Нуссер Мазрауи и израильтянин Даниэль Перец, который минувшим летом перебрался в Мюнхен на роль запасного голкипера.

«Как они взаимодействуют друг с другом? В нашей раздевалке нет никаких разделений по национальному или религиозному признаку. Это место, где ты мирно работаешь над достижением общей цели. У меня большая вера в команду и во влияние раздевалки. Мы знаем, что способны пройти через некоторые обстоятельства вместе», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, Мазрауи ранее выступил в поддержку Палестине, из-за чего подвергся критике в Германии.