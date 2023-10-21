Тухель: «У меня открытые отношения с Хёнессом, ничего не изменилось»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель дал понять, что его отношения с одним из руководителей клуба в лице Ули Хёнесса не изменились. Напомним, недавно Хёнес раскритиковал наставника за слишком откровенные высказывания в прессе.

«Критика от Хёнесса? Я видел это, но у меня остаются очень открытые и прямые отношения с Ули. В этом плане ничего не изменилось. Мы очень ценим друг друга», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, Тухель возглавил «Баварию» весной этого года, сменив на своём посту Юлиана Нагельсманна. Томас смог выиграть для мюнхенцев чемпионский титул Бундеслиги, который стал для тренера первым в карьере.