Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель: «У меня открытые отношения с Хёнессом, ничего не изменилось»

21 Октября 2023 • 10:21 Комментировать
Майнц
...
Бавария
Через 8 ч. 44 мин.

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель дал понять, что его отношения с одним из руководителей клуба в лице Ули Хёнесса не изменились. Напомним, недавно Хёнес раскритиковал наставника за слишком откровенные высказывания в прессе.

«Критика от Хёнесса? Я видел это, но у меня остаются очень открытые и прямые отношения с Ули. В этом плане ничего не изменилось. Мы очень ценим друг друга», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, Тухель возглавил «Баварию» весной этого года, сменив на своём посту Юлиана Нагельсманна. Томас смог выиграть для мюнхенцев чемпионский титул Бундеслиги, который стал для тренера первым в карьере.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ули Хенесс Томас Тухель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАЙНЦ БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.10.23 в 16:30
Вольфсбург Вольфсбург
Байер Л Байер Л
3.15 4.00 2.16
Видео
21.10.23 в 16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
2.24 3.85 3.10
Видео
21.10.23 в 16:30
Фрайбург Фрайбург
Бохум Бохум
1.84 4.00 4.20
Видео
21.10.23 в 16:30
Дармштадт Дармштадт
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
7.20 5.20 1.43
Видео
21.10.23 в 16:30
Унион Берлин Унион Берлин
Штутгарт Штутгарт
2.55 3.65 2.75
Видео
21.10.23 в 19:30
Майнц Майнц
Бавария Бавария
10.00 6.20 1.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Октября
10:28 · Германия. Бундеслига
Тухель рассказал, как Мазрауи и Перец уживаются в одной команде
10:21 · Германия. Бундеслига
Тухель: «У меня открытые отношения с Хёнессом, ничего не изменилось»
08:50 · Германия. Бундеслига
Терзич: «Боруссия» заслуженно выиграла»
02:06 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Спортивный уровень Боатенга очень высок»
00:38 · Германия. Бундеслига
«Наполи» и «Боруссия» Дортмунд претендуют на игрока «Спортинга»
00:32 · Германия. 2-я бундеслига
«РБ Лейпциг» является фаворитом на 17-летнего игрока «Шальке» Уэдраого
00:16 · Германия. Бундеслига
«Байер» – лидер топ-5 лиг по созданным явным голевым моментам, «Барселона» – вторая
20 Октября
23:27 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» вышла в лидеры, по делу одолев «Вердер»
22:45 · Англия. Премьер-лига
Гранд АПЛ пополнил число претендентов на Вирца слухи
21:30 · Германия. Бундеслига
Брандт – третий самый молодой игрок в истории с 300 матчами в Бундеслиге
20:54 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба проявляют интерес к Меньяну слухи
17:59 · Англия. Премьер-лига
​Санчо интересен клубам из нескольких стран
16:57 · Германия. Бундеслига
​Тренер берлинского «Униона» призвал принять новую реальность
12:53 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Нойер заслуживает большое уважение»
11:59 · Германия. Бундеслига
«Бавария» приняла решение по Мазрауи, поддержавшему Палестину 1
Все новости
Рекомендуем