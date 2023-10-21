Терзич: «Боруссия» заслуженно выиграла»

Рулевой дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился мнением о минимальной победе над бременским «Вердером» (1:0) в поединке чемпионата Германии.

«Боруссия» заслуженно выиграла. Было много хорошего в этом матче, но есть вещи, которые меня не устроили. Команде не хватало интенсивности, а также сильно хромала реализация. Мы смогли забить гол только с седьмого момента, хотя должны были поразить ворота соперника гораздо раньше. В итого одержали лишь минимальную победу», - приводит слова тренера пресс-служба клуба.

После восьми проведенных матчей «шмели» с 20 очками занимают первое место в таблице Бундеслиги.