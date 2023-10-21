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Тухель: «Спортивный уровень Боатенга очень высок»

21 Октября 2023 • 02:06 Комментировать
Майнц
...
Бавария
Через 16 ч. 13 мин.

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о Жероме Боатенге.

Мюнхенцы изучали идею возвращения 35-летнего игрока, однако решили не подписывать с ним контракт, о чём стало известно официально около двух недель назад. Несмотря на это, защитник, пребывающий в статусе свободного агента, остался в расположении «Баварии» – он поддерживает форму, пока ищет новый клуб.

«Жером принял наше предложение тренироваться с резервным составом. Так как резервисты занимались совместно с первой командой, он принимал участие в наших тренировках. Поведение Боатенга можно назвать образцовым, его спортивный уровень также очень высок», – приводит Bayern & Germany высказывание Тухеля.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Жером Боатенг Томас Тухель
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