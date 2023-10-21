«Байер» – лидер топ-5 лиг по созданным явным голевым моментам, «Барселона» – вторая

Леверкузенский «Байер» лидирует в Европе по количеству явных голевых шансов у чужих ворот.

Коллектив Хаби Алонсо очень впечатляюще начал текущий сезон, набрав 19 очков и забив 23 гола в семи стартовых матчах Бундеслиги. Выдающийся перформанс «фармацевтов» в атаке также подтверждается статистикой, которую приводит WhoScored: леверкузенцы создали 33 явных голевых момента в поединках чемпионата – лучший показатель пяти сильнейших европейских лиг на данный момент. Вторую строчку занимает «Барселона» (28), а замыкает тройку «Штутгарт» (24). Немного отстали от лидеров «Ньюкасл» и мадридский «Атлетико» – по 23.

Свой следующий матч «Байер» проведёт в субботу – соперником будет «Вольфсбург».