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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» – лидер топ-5 лиг по созданным явным голевым моментам, «Барселона» – вторая

21 Октября 2023 • 00:16 Комментировать
Вольфсбург
...
Байер Л
1 4.40 X 4.20 2 1.75
Через 14 ч. 51 мин.

Леверкузенский «Байер» лидирует в Европе по количеству явных голевых шансов у чужих ворот.

Коллектив Хаби Алонсо очень впечатляюще начал текущий сезон, набрав 19 очков и забив 23 гола в семи стартовых матчах Бундеслиги. Выдающийся перформанс «фармацевтов» в атаке также подтверждается статистикой, которую приводит WhoScored: леверкузенцы создали 33 явных голевых момента в поединках чемпионата – лучший показатель пяти сильнейших европейских лиг на данный момент. Вторую строчку занимает «Барселона» (28), а замыкает тройку «Штутгарт» (24). Немного отстали от лидеров «Ньюкасл» и мадридский «Атлетико» – по 23.

Свой следующий матч «Байер» проведёт в субботу – соперником будет «Вольфсбург».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Атлетико Мадрид Барселона Хаби Алонсо Байер Штутгарт
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