Дортмундская «Боруссия» вышла в лидеры, по делу одолев «Вердер»

Восьмой тур чемпионата Германии стартовал в пятницу матчем «Боруссия» Дортмунд - «Вердер». У хозяев было предостаточно угловых, и первый из них едва не стал результативным - Мариус Вольф замыкал головой навес на ближнюю штангу и немного промахнулся. Марко Ройс с угла вратарской ногой пробивал - рядом с дальней стойкой. Под конец тайма голкипер гостей справился с двумя опасными попытками Дониэлла Малена. В середине второго тайма Эмре Джан вывел один на один с голкипером Юлиана Брандта, а тот открыл счет. У гостей первый шанс был на 82-й минуте Джастин Нжинма справа ворвался в штрафную и бил в дальний угол - вратарь парировал ногой.
«Боруссия» уверенно победила бременцев и вышла на первое место. Соперник делит 12-ю строчку.
Протокол игры
|(1:0) Брандт Юлиан67'
Кобель Грегор•Вольф Мариус62' (Бенсебаини Рами (62') •Хуммельс Матс•Шлоттербек Нико•Рюэрсон Юлиан•Джан Эмре•Нмеча Феликс• 44'Брандт Юлиан90' (Адейеми Карим (90') •Ройс Марко62' (Рейна Джованни (62') •Мален Дониэлл76' (Забитцер Марсель (76') •Фюллькруг Никлас77' (Аллер Себастьян (77')
Цеттерер Михаэль•Фридль Марко•Велькович Милош• 83'Юнг Антони87' (Борре Рафаэль (87') •Вайзер Митчелл•Биттенкорт Леонардо 61'68' (Нжинма Джастин (68') •Стаге Йенс• 75'Шмид Романо81' (Вольтемаде Ник (81') •Деман Оливье• 90'Ковнацки Давид68' (Линен Сенне (68') •Дукш Марвин
20 октября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
Бан пользователя