Дортмундская «Боруссия» вышла в лидеры, по делу одолев «Вердер»

Восьмой тур чемпионата Германии стартовал в пятницу матчем «Боруссия» Дортмунд - «Вердер». У хозяев было предостаточно угловых, и первый из них едва не стал результативным - Мариус Вольф замыкал головой навес на ближнюю штангу и немного промахнулся. Марко Ройс с угла вратарской ногой пробивал - рядом с дальней стойкой. Под конец тайма голкипер гостей справился с двумя опасными попытками Дониэлла Малена. В середине второго тайма Эмре Джан вывел один на один с голкипером Юлиана Брандта, а тот открыл счет. У гостей первый шанс был на 82-й минуте Джастин Нжинма справа ворвался в штрафную и бил в дальний угол - вратарь парировал ногой.

«Боруссия» уверенно победила бременцев и вышла на первое место. Соперник делит 12-ю строчку.