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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» вышла в лидеры, по делу одолев «Вердер»

20 Октября 2023 • 23:27 Комментировать
Боруссия Д
1:0
Вердер
окончен

Восьмой тур чемпионата Германии стартовал в пятницу матчем «Боруссия» Дортмунд - «Вердер». У хозяев было предостаточно угловых, и первый из них едва не стал результативным - Мариус Вольф замыкал головой навес на ближнюю штангу и немного промахнулся. Марко Ройс с угла вратарской ногой пробивал - рядом с дальней стойкой. Под конец тайма голкипер гостей справился с двумя опасными попытками Дониэлла Малена. В середине второго тайма Эмре Джан вывел один на один с голкипером Юлиана Брандта, а тот открыл счет. У гостей первый шанс был на 82-й минуте Джастин Нжинма справа ворвался в штрафную и бил в дальний угол - вратарь парировал ногой.

«Боруссия» уверенно победила бременцев и вышла на первое место. Соперник делит 12-ю строчку.

Протокол игры  
Боруссия Д1:0Вердер
(1:0) Брандт Юлиан67'  
Кобель ГрегорВольф Мариус 62' (Бенсебаини Рами ( 62') Хуммельс МатсШлоттербек НикоРюэрсон ЮлианДжан ЭмреНмеча Феликс  44'Брандт Юлиан 90' (Адейеми Карим ( 90') Ройс Марко 62' (Рейна Джованни ( 62') Мален Дониэлл 76' (Забитцер Марсель ( 76') Фюллькруг Никлас 77' (Аллер Себастьян ( 77')
Запасные: Эзкан СалихМайер Александер IIБайно-Гиттенс ДжеймиЗюле Никлас
Цеттерер МихаэльФридль МаркоВелькович Милош  83'Юнг Антони 87' (Борре Рафаэль ( 87') Вайзер МитчеллБиттенкорт Леонардо  61' 68' (Нжинма Джастин ( 68') Стаге Йенс  75'Шмид Романо 81' (Вольтемаде Ник ( 81') Деман Оливье  90'Ковнацки Давид 68' (Линен Сенне ( 68') Дукш Марвин
Запасные: Гросс КристианОпиц ЛеонАнгелидис СпиросАгу ФеликсРапп Николай
20 октября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

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Вердер Боруссия Дортмунд
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