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Чемпионат Германии. Бундеслига

Брандт – третий самый молодой игрок в истории с 300 матчами в Бундеслиге

20 Октября 2023 • 21:30 Комментировать
Боруссия Д
0:0
Вердер
1 1.32 X 6.20 2 8.50
1-й тайм

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт проведёт свой 300-й матч в чемпионате Германии.

27-летний футболист попал в стартовый состав «шмелей» на сегодняшнюю игру восьмого тура против «Вердера». По данным Opta, эта встреча – 300-я для Брандта в рамках Бундеслиги, и хавбек «Боруссии», таким образом, станет третьим самым молодым игроком, достигшим этой отметки (27 лет и 171 день). Рекорд принадлежит Эйке Иммелю (27 лет и 116 дней), а второе место в рейтинге занимает Карл-Хайнц Кёрбель (27 лет и 119 дней). 

Следить за текстовой трансляцией матча «Боруссии» и «Вердера» можно на сайте LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Юлиан Брандт
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