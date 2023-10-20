Брандт – третий самый молодой игрок в истории с 300 матчами в Бундеслиге

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт проведёт свой 300-й матч в чемпионате Германии.

27-летний футболист попал в стартовый состав «шмелей» на сегодняшнюю игру восьмого тура против «Вердера». По данным Opta, эта встреча – 300-я для Брандта в рамках Бундеслиги, и хавбек «Боруссии», таким образом, станет третьим самым молодым игроком, достигшим этой отметки (27 лет и 171 день). Рекорд принадлежит Эйке Иммелю (27 лет и 116 дней), а второе место в рейтинге занимает Карл-Хайнц Кёрбель (27 лет и 119 дней).

Следить за текстовой трансляцией матча «Боруссии» и «Вердера» можно на сайте LiveResult.