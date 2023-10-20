​Тренер берлинского «Униона» призвал принять новую реальность

«Унион Берлин» проиграл семь последних матчей во всех соревнованиях. Главный тренер команды Урс Фишер дал комментарий по поводу неудачной серии.

«В последние годы мы регулярно использовали слова «сюрреалистический» и «безумие». Возможно, теперь нам придётся использовать слово «реальность», в которой нам нужно найти себя», - сказал Фишер журналистам.

Ближайшие два матча «Униона» будут домашними. Сначала команда Урса Фишера сыграет против «Штутгарта» в Бундеслиге, а затем – против «Наполи» в Лиге чемпионов.

Напомним, что в группе Лиги чемпионов берлинский «Унион» выступает впервые.