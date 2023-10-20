Тухель: «Нойер заслуживает большое уважение»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал, насколько голкипер Мануэль Нойер близок к возвращению в строй. Напомним, немец отсутствовал около 10 месяцев из-за перелома ноги.

«Нойер заслуживает большое уважение. Его качество на тренировках просто очевидно. Мы все должны немного подождать, ведь Мануэль пропустил 10 месяцев. Сейчас ему лучше всего тренироваться с центральными защитниками. Целью является возвращение к матчу с «Дармштадтом», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, «Бавария» сыграет с «Дармштадтом» 28 октября. К этому матчу по словам Тухеля Нойер должен вернуться в стартовый состав.