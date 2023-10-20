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Тухель: «Нойер заслуживает большое уважение»

20 Октября 2023 • 12:53 Комментировать
Майнц
...
Бавария
21.10 19:30

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал, насколько голкипер Мануэль Нойер близок к возвращению в строй. Напомним, немец отсутствовал около 10 месяцев из-за перелома ноги.

«Нойер заслуживает большое уважение. Его качество на тренировках просто очевидно. Мы все должны немного подождать, ведь Мануэль пропустил 10 месяцев. Сейчас ему лучше всего тренироваться с центральными защитниками. Целью является возвращение к матчу с «Дармштадтом», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, «Бавария» сыграет с «Дармштадтом» 28 октября. К этому матчу по словам Тухеля Нойер должен вернуться в стартовый состав.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Томас Тухель
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