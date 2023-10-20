«Бавария» приняла решение по Мазрауи, поддержавшему Палестину

Пресс-служба мюнхенской «Баварии» сообщила о решении руководства клуба по защитнику Нуссеру Мазрауи, поддержавшему Палестину в военном конфликте с Израилем.

«Футбольный клуб «Бавария» выступает за то, чтобы футбол помогал примирению разных культур, особенно в трудные времена. Нуссер остается в команде, он временно отсутствует из-за повреждения», - говорится на официальном сайте немецкого гранда.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Мазрауи провел шесть поединков, в которых отметился результативной передачей. 25-летний марокканец перешел в мюнхенский клуб летом прошлого года. Игрок подписал с «Баварией» контракт до конца сезона-2025/2026.