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Коман может сменить «Баварию» на клуб АПЛ

20 Октября 2023 • 09:39 Комментировать

Атакующий полузащитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман имеет варианты продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура.

Согласно информации журналиста, вингер находится в сфере интересов сразу нескольких клубов АПЛ, названия которых не разглашаются.

27-летний француз является игроком мюнхенского гранда с лета 2017 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2026/2027. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Комана в 65 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кингсли Коман
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