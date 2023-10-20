Коман может сменить «Баварию» на клуб АПЛ

Атакующий полузащитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман имеет варианты продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура.

Согласно информации журналиста, вингер находится в сфере интересов сразу нескольких клубов АПЛ, названия которых не разглашаются.

27-летний француз является игроком мюнхенского гранда с лета 2017 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2026/2027. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Комана в 65 миллионов евро.