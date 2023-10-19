Тренер «Майнца» отреагировал на отстранение эль-Гази

Главный тренер «Майнца» Бо Свеннсон отреагировал на решение клуба отстранить от команды 28-летнего вингера Анвара эль-Гази. Причина тому – его политические высказывания в социальных сетях, связанные со вспыхнувшим на Ближнем Востоке палестино-израильском конфликте.

«Считаю это решение правильным. Команда его спокойно восприняла. Со спортивной точки оно не оптимально, однако нам придётся с этим смириться», - цитирует Свеннсона Sport.de.

Напомним, что эль-Гази ранее поддержал Палестину в своих соцсетях.

«Майнц» после семи прошедших туров Бундеслиги идёт лишь на 17-м, предпоследнем месте с двумя баллами в активе.