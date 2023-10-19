Защитник мюнхенской «Баварии» Нуссер Мазрауи отстранён от тренировок с основной командой из-за поддержки Палестины в конфликте с Израилем, об этом сообщает Bild.

По данным источника, сегодня, 19 октября, игрок сборной Марокко после личной беседы с руководством клуба тренировался отдельно под руководством индивидуального тренера.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в девяти играх во всех турнирах, в которых отметился одним двумя результативными передачами партнёрам по команде.

Его соглашение с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2026 года.